«Реал» готов предложить Асенсио контракт на три года с повышением зарплаты

Мадридский «Реал» рассматривает возможность предложения нападающему Марко Асенсио новый контракт сроком на три года и подразумевающий повышение заработной платы. Об этом сообщает SER Deportivos.

Ответ от 26-летнего футболиста «сливочные» планируют получить до начала чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом истекает в конце текущего сезона.

С «Реалом» Асенсио по три раза становился чемпионом Испании, обладателем кубка Лиги чемпионов, победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Ещё дважды спортсмен праздновал триумф в Суперкубке Испании.