В «Реале» не понимают, почему в сборной Испании игнорируют Начо

Мадридский «Реал» не понимает причину, по которой защитник команды Начо Фернандес не попал в расширенную заявку сборной Испании не чемпионат мира. Об этом сообщает Diario AS.

Напомним, ранее главный тренер «красной фурии» Луис Энрике не включил Фернандеса в расширенную заявку своей команды на мундиаль в Катаре. В стане «Реала» считают, что выступления игрока в этом сезоне были достойны попадания в расширенный список игроков.

На Евро-2020 сборная Испании добралась до полуфинала, где уступила будущим победителям турнира в лице Италии. Контракт Луиса Энрике с «красной фурией» заканчивается после чемпионата мира.