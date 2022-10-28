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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» вновь возглавил гонку за 16-летним вундеркиндом из Бразилии

28 Октября 2022 • 01:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
1 1.20 X 6.70 2 14.00
30.10 18:15

Мадридский «Реал» в скором времени может провернуть громкий трансфер на будущее.

Совсем недавно 16-летний Эндрик из «Палмейраса» забил дебютный гол во взрослом футболе, заставив в очередной раз заговорить о себе во всём мире. За вундеркиндом уже не первый месяц наблюдают скауты множества ведущих европейских клубов, но именно «Реал» – фаворит в споре за бразильца. По данным инсайдера Николо Скиры, руководство «сливочных» уже скоро сделает «Палмейрасу» официальное предложение – переход, напомним, может состояться не раньше лета 2024 года, когда игрок отметит 18-летие.

На счету юного форварда один забитый мяч в четырёх поединках бразильской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Эндрик
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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