«Реал» вновь возглавил гонку за 16-летним вундеркиндом из Бразилии

Мадридский «Реал» в скором времени может провернуть громкий трансфер на будущее.

Совсем недавно 16-летний Эндрик из «Палмейраса» забил дебютный гол во взрослом футболе, заставив в очередной раз заговорить о себе во всём мире. За вундеркиндом уже не первый месяц наблюдают скауты множества ведущих европейских клубов, но именно «Реал» – фаворит в споре за бразильца. По данным инсайдера Николо Скиры, руководство «сливочных» уже скоро сделает «Палмейрасу» официальное предложение – переход, напомним, может состояться не раньше лета 2024 года, когда игрок отметит 18-летие.

На счету юного форварда один забитый мяч в четырёх поединках бразильской Серии А.