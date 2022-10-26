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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сразу три игрока «Реала» вернутся в строй к матчу с «Жироной»

26 Октября 2022 • 13:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
1 1.22 X 6.60 2 12.50
30.10 18:15

Полузащитники мадридского «Реала» Лука Модрич и Федерико Вальверде, а также нападающий Карим Бензема, вернутся в состав своей команды на ближайший матч чемпионата Испании против «Жироны». Эту информацию в своих социальных сетях осветил журналист Аранка Родригес.

Напомним, все трое пропустили вчерашнюю игру Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига», где «Реал» потерпел первое поражение в сезоне со счётом 2:3.

Пока неизвестно, появятся ли Модрич, Бензема и Вальверде в основном составе своей команды на матч с «Жироной». Вполне вероятно, что кто-то из этого списка начнёт матч на скамейке запасных.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Лука Модрич Федерико Вальверде
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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