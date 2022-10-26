Гутьеррес – о «Реале»: «У меня остались прекрасные воспоминания»

Левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес высказался о матче против мадридского «Реала», чьим воспитанником он является.

«Это особенный матч для меня. Я провел в «Реале» одиннадцать лет, почти с самого начала своего игрового пути, и у меня остались прекрасные воспоминания», – цитирует молодого испанца издание Marca. По словам Гутьерреса, именно в «королевском» клубе он стал тем, кем является сейчас. Также игрок отметил, что выступление на «Сантьяго Бернабеу» – это особое удовольствие.

Напомним, что «Реал» примет «Жирону» в матче испанской Ла Лиги в воскресенье, 30 октября. В составе «сливочных» Гутьеррес провёл 10 встреч, выиграв прошлую Лигу чемпионов.

