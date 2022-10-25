Перес надеется, что его отношения с руководством «Боруссии» Дортмунд помогут заключить сделку по Беллингему

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес всерьёз хочет видеть в команде полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, который следующим летом с большой долей вероятности сменит клуб. По информации от журналиста Пола Хёрста, глава «сливочных» надеется, что его хорошие отношения с генеральным директором «шмелей» Хансом-Йоахимом Вацке помогут заключить сделку.

Ранее появились слухи, что окружение Беллингема якобы подтвердило желание футболиста следующим летом уйти в мадридских «Реал». Англичанин при этом также остаётся на радаре у клубов Премьер-лиги – «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».