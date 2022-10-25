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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем рассказал о причинах перехода в дортмундскую «Боруссию»

25 Октября 2022 • 21:53 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия Д
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29.10 19:30

Хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем вспомнил о решении о переходе в состав «шмелей».

«Все дело было в послужном списке клуба, в котором много молодых игроков. У меня было достаточно времени на раздумья из-за локдауна. Было тяжело, так как я знал, что мне предстояло принять действительно важное решение. Много времени на принятие решения — это и очень хорошо, и очень плохо», – приводит слова игрока английской сборной пресс-служба УЕФА. Футболист отметил, что смог последить за будущим клубом до перехода и определить то, в чём он поможет «Боруссии».

Напомним, что экс-полузащитник «Бирмингема» переехал на «Сигнал Идуна Парк» летом 2020 года. Следующим летом Беллингем может стать игроком мадридского «Реала».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ Д
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