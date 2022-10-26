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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем отреагировал на слухи о своём уходе из «Боруссии»

26 Октября 2022 • 10:14 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия Д
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29.10 19:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем высказался о своём будущем в немецком клубе.

Ранее сообщалось, что в трансфере 19-летнего футболиста заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Беллингем признался, что полностью сконцентрирован на игре за «Боруссию» и пока не задумывается о переходе в другую команду.

«Честно говоря, я вообще об этом не думаю. Я полностью сконцентрирован на «Боруссии». Я ещё даже не начинал думать о следующем сезоне или следующем лете», — цитирует Беллингема Sky Sports.  

Действующий контракт полузащитника со «шмелями» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Беллингем провёл за «Боруссию» 18 матчей, забив восемь голов и отдав две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ Д
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