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Гвардиола фанатеет от Беллингема

26 Октября 2022 • 11:29 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Сити
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29.10 14:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является поклонником таланта полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает The Times.

По информации источника, интерес к 19-летнему англичанину также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что в гонке за подписание молодого игрока участвует и «Ливерпуль».

Действующий контракт Беллингема со «шмелями» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «Боруссии» 18 матчей, забив в них восемь голов и отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Хосеп Гвардиола Джуд Беллингем
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР СИТИ
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