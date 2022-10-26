Гвардиола фанатеет от Беллингема

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является поклонником таланта полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает The Times.

По информации источника, интерес к 19-летнему англичанину также проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что в гонке за подписание молодого игрока участвует и «Ливерпуль».

Действующий контракт Беллингема со «шмелями» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «Боруссии» 18 матчей, забив в них восемь голов и отдав две результативные передачи.