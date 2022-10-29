Мойес: «Очень рад, что Алле вернулся к тренировкам»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес очень рад, что его бывший подопечный Себастьян Алле вернулся к тренировкам после успешного курса химиотерапии. Напомним, нападающий дортмундской «Боруссии» летом получил диагноз рака яичек.

«Я очень рад, что Алле вернулся к тренировкам с «Аяксом». Все мы хотим пожелать ему всего наилучшего в будущем», – заявил Мойес на пресс-конференции.

В данный момент Алле тренируется со своим бывшим клубом «Аяксом», из которого ушёл этим летом. Футболист находится под присмотром врачей в Нидерландах, а амстердамский клуб любезно согласился предоставить ивуарийцу возможность потренироваться.