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Мойес: «Очень рад, что Алле вернулся к тренировкам»

29 Октября 2022 • 11:16 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия Д
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Через 7 ч. 41 мин.

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес очень рад, что его бывший подопечный Себастьян Алле вернулся к тренировкам после успешного курса химиотерапии. Напомним, нападающий дортмундской «Боруссии» летом получил диагноз рака яичек.

«Я очень рад, что Алле вернулся к тренировкам с «Аяксом». Все мы хотим пожелать ему всего наилучшего в будущем», – заявил Мойес на пресс-конференции.

В данный момент Алле тренируется со своим бывшим клубом «Аяксом», из которого ушёл этим летом. Футболист находится под присмотром врачей в Нидерландах, а амстердамский клуб любезно согласился предоставить ивуарийцу возможность потренироваться.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Вест Хэм Дэвид Мойес Себастьян Алле
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