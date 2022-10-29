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Чемпионат Германии. Бундеслига

Линдстрём может перейти в «РБ Лейпциг» или дортмундскую «Боруссию» слухи

29 Октября 2022 • 16:31 Комментировать
Айнтрахт Фр
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Боруссия Д
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Через 1 ч. 57 мин.

Датский вингер франкфуртского «Айнтрахта» Йеспер Линдстрём может пойти на повышение в один из топ-клубов Бундеслиги.

По информации Bild, в услугах 22-летнего спортсмена заинтересованы «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Контракт Линдстрёма с нынешним клубом истекает в 2026 году, а руководство «Айнтрахта» готово рассмотреть продажу одного из своих лидеров за 30 миллионов евро.

В составе действующего победителя Лиги Европы Йеспер провёл 56 матчей за неполные два сезона, забив в них 12 голов. За национальную команду Дании полузащитник сыграл шесть раз.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг Йеспер Линдстрем
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АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ Д
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