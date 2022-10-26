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Чемпионат Германии. Бундеслига

Главный тренер «Боруссии» Терзич считает, что его команда заслужила попасть в плей-офф Лиги чемпионов

26 Октября 2022 • 10:53 Комментировать
Боруссия Д
0:0
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал ничейный результат в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:0), который позволил «шмелям» выйти в плей-офф турнира.

По мнению немецкого специалиста, его команда показала хорошую игру во всех пяти матчах группового этапа, поэтому полностью заслужила попасть в игры на выбывание.

«Это хорошая командная работа. Я говорю не только об обороне, но и об атаке. Мы были опасны в первом тайме, и, думаю, мы должны были уйти в раздевалку, ведя в счёте. Мы показали хорошую игру во всех пяти матчах группового этапа», — цитирует Терзича L’Équipe.

Напомним, что ничья с «Манчестер Сити» позволила «Боруссии» набрать восемь очков и сохранить комфортный отрыв от испанской «Севильи», которая перед заключительным туром группового этапа отстаёт от «шмелей» на три балла. Но даже если андалусийцы смогут сравняться с немецким клубом по очкам, в плей-офф всё равно выйдут подопечные Терзича, так как имеют преимущество над своим соперником в личных встречах.    

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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