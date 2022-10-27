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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Беллингем: «Очень восхищаюсь Райсом»

27 Октября 2022 • 10:15 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия Д
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29.10 19:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем восхищается своим партнёром по сборной Англии Декланом Райсом. Напомним, оба футболиста составляют связку в центральной зоне «трёх львов».

«Деклан Райс – человек, которым я очень восхищаюсь. Он невероятный игрок. Он действительно хорош в том, что делает – Деклан мастер своего дела и один из лучших полузащитников в мире», – цитирует Беллингема журналист Саймон Филлипс.

Райс и Беллингем следующим летом станут трансферными целями многих топ-клубов. На Деклана претендуют лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Эти же клубы хотят подписать и Джуда, но для этого им предстоит сразиться с мадридским «Реалом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Вест Хэм Деклан Райс Джуд Беллингем
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