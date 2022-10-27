Беллингем: «Очень восхищаюсь Райсом»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем восхищается своим партнёром по сборной Англии Декланом Райсом. Напомним, оба футболиста составляют связку в центральной зоне «трёх львов».

«Деклан Райс – человек, которым я очень восхищаюсь. Он невероятный игрок. Он действительно хорош в том, что делает – Деклан мастер своего дела и один из лучших полузащитников в мире», – цитирует Беллингема журналист Саймон Филлипс.

Райс и Беллингем следующим летом станут трансферными целями многих топ-клубов. На Деклана претендуют лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Эти же клубы хотят подписать и Джуда, но для этого им предстоит сразиться с мадридским «Реалом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».