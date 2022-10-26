Фердинанд – о Беллингеме: «Даже Лэмпард, Джеррард и Руни не играл в Лиге чемпионов в 19 лет»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил талант полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, который следующим летом станет трансферной мишенью многих топ-клубов.

«В 19 лет он играет в Лиге чемпионов, это невероятно. В нашем поколении было очень много талантливых игроков, но даже Лэмпард, Джеррард и Руни не играли в Лиге чемпионов в 19 лет», – цитирует Фердинанда Liverpool Echo.

Напомним, Беллингем дебютировал в Лиге чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» ещё в 17 лет. В этом возрасте футболист отметился голом в четвертьфинале в ворота «Манчестер Сити».