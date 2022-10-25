Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в услугах Кудуса слухи

25 Октября 2022 • 22:24 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Боруссия Д
1 2.80 X 3.70 2 2.35
29.10 19:30

Дортмундская «Боруссия» планирует подписать ганского хавбека «Аякса» Мохаммеда Кудуса.

По информации Bild, руководство «пчёл» хочет взять себе одного из лидеров амстердамцев после нынешнего сезона. Стоимость Кудуса оценивается в 10 миллионов евро, а контракт 22-летнего полузащитника рассчитан до 2025 года.

В текущей кампании Кудус провёл за «Аякс» 16 матчей в рамках всех состязаний, в которых забил 9 голов. Мохаммед стал одним из лучших бомбардиров клуба в нынешнем сезоне из-за частого использования на позиции центрального нападающего.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Боруссия Дортмунд Мохаммед Кудус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЙНТРАХТ ФР БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
22:24 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в услугах Кудуса слухи
21:53 · Германия. Бундеслига
Беллингем рассказал о причинах перехода в дортмундскую «Боруссию»
15:35 · Германия. Бундеслига
«Реал» в ближайшие дни начнёт переговоры по трансферу Беллингема
13:10 · Германия. Бундеслига
Перес надеется, что его отношения с руководством «Боруссии» Дортмунд помогут заключить сделку по Беллингему
12:41 · Германия. Бундеслига
Мусиала выбрал между Месси и Роналду
11:56 · Германия. Бундеслига
Беллингем выбрал суперклуб, в котором хочет продолжить карьеру
11:36 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес оценил вероятность возвращения в «Атлетико»
11:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предлагала огромные деньги за Фелиша
10:20 · Германия. Бундеслига
Анчелотти: «Отдых для Винисиуса? Нет, он начнёт матч в старте» 1
24 Октября
21:20 · Германия. Бундеслига
Куртуа отметил вклад Нойера в развитие футбола
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за Мукоко
14:54 · Германия. Бундеслига
​Роббен отреагировал на решение Рибери завершить карьеру
13:40 · Германия. Бундеслига
Фримпонг интересен многим топ-клубам
13:03 · Германия. Бундеслига
Ольмо назвал своего любимого игрока «Реала»
12:30 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» продолжает работу по трансферу Нкунку – инсайдер
Все новости
Рекомендуем