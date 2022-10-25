Дортмундская «Боруссия» планирует подписать ганского хавбека «Аякса» Мохаммеда Кудуса.

По информации Bild, руководство «пчёл» хочет взять себе одного из лидеров амстердамцев после нынешнего сезона. Стоимость Кудуса оценивается в 10 миллионов евро, а контракт 22-летнего полузащитника рассчитан до 2025 года.

В текущей кампании Кудус провёл за «Аякс» 16 матчей в рамках всех состязаний, в которых забил 9 голов. Мохаммед стал одним из лучших бомбардиров клуба в нынешнем сезоне из-за частого использования на позиции центрального нападающего.

