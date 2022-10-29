«Боруссия» из Дортмунда лучше реализовала моменты и одолела «Айнтрахт»

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Боруссия» из Дортмунда сражались за место в зоне Лиги чемпионов. Дониэлл Мален получил пространство для рывка и сделал все для того, чтобы Юлиан Брандт открыл счет. Довольно быстро Даити Камада восстановил паритет ударом из-за пределов штрафной. Рандаль Коло Муани перебросил голкипера, но попал в перекладину, а вот гости свой шанс не упустили - Джуд Беллингем на скорости прорвался к воротам и забил победный мяч. У «Айнтрахта» было гораздо больше моментов, но то защитник вынес мяч с ленточки, то голкипер отбивал удары чем только мог.
«Боруссия» победила 2:1 и вышла на третье место, соперник пятый, имея на два очка меньше.
Протокол игры
|21'Брандт Юлиан (0:1)
|(1:1) Камада Даити26'
|52'Беллингем Джуд (1:2)
Трапп Кевин• 90'Тута• 90'Якич Кристиян•Н'Дика Эван•Эбимбе Эрик•Камада Даити84' (Борре Рафаэль (84') •Роде Себастьян 90'72' (Соу Джибриль (72') •Пеллегрини Лука• 16'Линдстрём Йеспер 60'78' (Аларио Лукас (78') •Коло-Муани Рандаль•Гётце Марио
Кобель Грегор•Зюле Никлас•Хуммельс Матс• 81'Шлоттербек Нико•Азар Торган•Беллингем Джуд• 90'Эзкан Салих• 66'Адейеми Карим69' (Вольф Мариус (69') •Брандт Юлиан61' (Модест Антони (61') •Мален Дониэлл61' (Джованни Рейна (61') • 90'Мукоко Юссуфа61' (Джан Эмре (61') 70'
29 октября. Стадион "Дойче банк Парк".
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Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. Фантастический момент у ворот Кобеля (видео). Чемпионат Германии. Футбол
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