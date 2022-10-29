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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Дортмунда лучше реализовала моменты и одолела «Айнтрахт»

29 Октября 2022 • 21:29 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:2
Боруссия Д
окончен

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Боруссия» из Дортмунда сражались за место в зоне Лиги чемпионов. Дониэлл Мален получил пространство для рывка и сделал все для того, чтобы Юлиан Брандт открыл счет. Довольно быстро Даити Камада восстановил паритет ударом из-за пределов штрафной. Рандаль Коло Муани перебросил голкипера, но попал в перекладину, а вот гости свой шанс не упустили - Джуд Беллингем на скорости прорвался к воротам и забил победный мяч. У «Айнтрахта» было гораздо больше моментов, но то защитник вынес мяч с ленточки, то голкипер отбивал удары чем только мог.

«Боруссия» победила 2:1 и вышла на третье место, соперник пятый, имея на два очка меньше.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:2Боруссия Д
  21'Брандт Юлиан (0:1)
(1:1) Камада Даити26'  
  52'Беллингем Джуд (1:2)
Трапп Кевин  90'Тута  90'Якич КристиянН'Дика ЭванЭбимбе ЭрикКамада Даити 84' (Борре Рафаэль ( 84') Роде Себастьян  90' 72' (Соу Джибриль ( 72') Пеллегрини Лука  16'Линдстрём Йеспер  60' 78' (Аларио Лукас ( 78') Коло-Муани РандальГётце Марио
Запасные: Алиду ФаридеРамай ДиантЧендлер ТимотиОнгене ЖеромТуре АльмамиСмолчич Хрвое
Кобель ГрегорЗюле НикласХуммельс Матс  81'Шлоттербек НикоАзар ТорганБеллингем Джуд  90'Эзкан Салих  66'Адейеми Карим 69' (Вольф Мариус ( 69') Брандт Юлиан 61' (Модест Антони ( 61') Мален Дониэлл 61' (Джованни Рейна ( 61'  90') Мукоко Юссуфа 61' (Джан Эмре ( 61'  70')
Запасные: Роте ТомКулибали СумайлаПасслак ФеликсМайер Александер IIПападопулос Антониос
29 октября. Стадион "Дойче банк Парк".

Видео

Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. 1:2. Гол Джуда Беллингема (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. 1:2. Гол Джуда Беллингема (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. Фантастический момент у ворот Кобеля (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. Фантастический момент у ворот Кобеля (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. 1:1. Гол Даити Камада (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. 1:1. Гол Даити Камада (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. 0:1. Гол Юлиана Брандта (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Айнтрахт - Боруссия Дортмунд. 0:1. Гол Юлиана Брандта (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт
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