«Боруссия» из Дортмунда лучше реализовала моменты и одолела «Айнтрахт»

В матче 12-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» и «Боруссия» из Дортмунда сражались за место в зоне Лиги чемпионов. Дониэлл Мален получил пространство для рывка и сделал все для того, чтобы Юлиан Брандт открыл счет. Довольно быстро Даити Камада восстановил паритет ударом из-за пределов штрафной. Рандаль Коло Муани перебросил голкипера, но попал в перекладину, а вот гости свой шанс не упустили - Джуд Беллингем на скорости прорвался к воротам и забил победный мяч. У «Айнтрахта» было гораздо больше моментов, но то защитник вынес мяч с ленточки, то голкипер отбивал удары чем только мог.

«Боруссия» победила 2:1 и вышла на третье место, соперник пятый, имея на два очка меньше.

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