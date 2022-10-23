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«Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед»

23 Октября 2022 • 11:02 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Жирона
30.10 18:15

«Реал» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота, сообщает Sky Sports.

По информации источника, мадридский клуб переключился на 23-летнего португальца после того, как потерял надежду на подписание его соотечественника Жоау Канселу из «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Далот также является трансфертной целью «Барселоны», из-за чего «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт со своим футболистом.

Действующее соглашение португальца с манкунианцами рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Далот провёл в составе «красных дьяволов» 15 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Диогу Далот Жоау Канселу
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РЕАЛ МАДРИД ЖИРОНА
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Комментарии (1)
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ARTUR
23 Октября 2022 в 11:20
Не плохо проводит начало этого сезона . Но на него расчитывает и ЭТХ . Если только он сам захочет смыться из МЮ .
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