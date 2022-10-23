«Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед»

«Реал» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота, сообщает Sky Sports.

По информации источника, мадридский клуб переключился на 23-летнего португальца после того, как потерял надежду на подписание его соотечественника Жоау Канселу из «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Далот также является трансфертной целью «Барселоны», из-за чего «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт со своим футболистом.

Действующее соглашение португальца с манкунианцами рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Далот провёл в составе «красных дьяволов» 15 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.