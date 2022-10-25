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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти – о Родриго на позиции нападающего: «Нам нужен мобильный форвард»

25 Октября 2022 • 09:30 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
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30.10 18:15

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, почему Карима Бензема на позиции нападающего заменяет именно Родриго.

«Нам не нужен статичный нападающий, нам нужен мобильный. Бензема является настоящим мастером, а Родриго успешно у него учится. Если ты хочешь играть в атаке «Реал» Мадрида, то должен соответствовать уровню», – сказал Анчелотти в преддверии матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом».

Напомним, в новом сезоне Родриго записал на свой актив 4 гола и 4 результативные передачи в чемпионате Испании. При отсутствии Карима Бензема, бразилец играет нападающего в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго
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