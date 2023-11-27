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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «В этом году Кайо точно не сыграет»

27 Ноября 2023 • 13:19 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
03.12 16:30

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о восстановлении своего клиента после травмы.

Ранее сообщалось, что бразильский футболист полностью восстановился после повреждения, которое он получил в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«Восстановление Кайо идёт по плану, всё хорошо. Да, он уже приступил к работе на поле. Но в этом году он точно не сыграет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний защитник провёл в составе «быков» семь матчей, в которых забил один гол.

После 16 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Свой следующий матч «быки» проведут 3 декабря против «Оренбурга».

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Краснодар Нето Хеновес Кайо Панталеао ещё теги

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