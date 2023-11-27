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Канчельскис: «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита»

27 Ноября 2023 • 16:43 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
03.12 16:30

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о последних результатах «Краснодара».

Напомним, в матче 16-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3), уступив лидерство в турнирной таблице «Зениту». По мнению Канчельскиса, «быки» дрогнули под натиском петербургской команды.

«Тут опыт играет в первую очередь. «Краснодар» психологически сломался под натиском «Зенита». Сюрпризом это не стало. Тяжело удерживать лидерство, когда у тебя такой преследователь», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» опережает «Краснодар» на один балл. Третьим идёт московское «Динамо», отстающее от петербуржцев на пять очков.

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