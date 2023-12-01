Игрок «Оренбурга» Титков: «Я уверен, что результат придёт»

Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков поделился мнением о результатах команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 16 туров РПЛ «Оренбург» расположился на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. Титков уверен в том, что если команда продолжит играть в свой футбол, результат обязательно придёт

«Мы не отходим от своей игры, стараемся. В любом случае показываем свой футбол, который от нас хотят болельщики и тренеры, а результат придёт», — цитирует Титкова «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт 3 декабря против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.