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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Оренбурга» Титков: «Я уверен, что результат придёт»

01 Декабря 2023 • 16:58 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
1 1.60 X 4.50 2 5.40
03.12 16:30

Полузащитник «Оренбурга» Николай Титков поделился мнением о результатах команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 16 туров РПЛ «Оренбург» расположился на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. Титков уверен в том, что если команда продолжит играть в свой футбол, результат обязательно придёт

«Мы не отходим от своей игры, стараемся. В любом случае показываем свой футбол, который от нас хотят болельщики и тренеры, а результат придёт», — цитирует Титкова «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт 3 декабря против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Николай Титков

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