Тихонов — о матче «Краснодар» - «Оренбург»: «Тут не обойдётся без голов с обеих сторон»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался перед матчем 17-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» примет на своём поле «Оренбург».

«Дома «Краснодар» не проигрывает уже давно, поэтому должен уверенно набирать очки. И все же последние матчи «быков» обнаружили бреши в их обороне, поэтому мне кажется, что тут не обойдется без голов с обеих сторон», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Оренбург» состоится завтра, 3 декабря. Старт поединка запланирован на 16:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча, которая будет доступна на портале LiveResult.

Напомним, по итогам 16-го тура «быки» упустили лидерство и сейчас находятся на второй позиции в РПЛ, а оренбургский коллектив располагается на 13-м месте.