Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «На данный момент мы никаких переговоров с «Локомотивом» по Вере не ведём»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем аргентинского полузащитника Лукаса Веры.

Ранее сообщалось, что Вера может перейти в «Локомотив», где будет зарабатывать 5,5 миллионов рублей в месяц. Однако, как отмечает Андреев, никаких продвижений в переговорах по возможному трансферу нет.

«На данный момент мы никаких переговоров не ведём. До этого были устные. «Локомотив» потерял интерес? Лучше спросить у них», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 16 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 3 миллиона евро.