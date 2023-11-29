Камоцци: «Ожидаю, что уже скоро Сперцян будет играть в одном из больших клубов Европы»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в последних матчах.

«Сперцян — очень хороший игрок, лидер «Краснодара». Ожидаю, что уже скоро он будет играть в одном из больших клубов Европы», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 15 миллионов евро.

После 16 туров РПЛ Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко.