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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Ожидаю, что уже скоро Сперцян будет играть в одном из больших клубов Европы»

29 Ноября 2023 • 11:00 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
03.12 16:30

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в последних матчах.

«Сперцян — очень хороший игрок, лидер «Краснодара». Ожидаю, что уже скоро он будет играть в одном из больших клубов Европы», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 15 миллионов евро.

После 16 туров РПЛ Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко.
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