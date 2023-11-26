Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы не можем быть довольны ничьёй с «Ахматом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Напомним, «Оренбург» открыл счёт благодаря голу Владимира Обухова в начале второго тайма, однако через 15 минут грозненцы восстановили равновесие.

«Конечно, мы не можем быть довольны ничьёй с «Ахматом». Могли победить, наиграли на победу, но всё сложилось вот так. Мы понимаем, из-за чего не получилось победить, и будем работать над этим», — цитирует Андреева «Чемпионат».

В 16 турах «Оренбург» набрал 14 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице. 14-й «Ахмат» команда Давида Деограсии опережает на один балл.