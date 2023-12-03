Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «История с Томпсоном не смущает, кто не ошибался в жизни»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании нападающего «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец находится под арестом за избиение своей девушки. По словам Андреева, произошедший инцидент «Оренбург» не смущает.

«Между клубами договорённость есть, с игроком тоже, но существует определённая ситуация, которую надо решить. Смущает ли история с девушкой? Чтобы смущаться, надо знать ситуацию, как она есть на самом деле. Если там что-то и было, кто не ошибался в жизни», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Томпсон провёл за «Коло-Коло» 27 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого вингера в 800 тысяч евро.