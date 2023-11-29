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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Овчинников: «Краснодар» сломался эмоционально»

29 Ноября 2023 • 15:40 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
03.12 16:30

Известный российский тренер Валерий Овчинников высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в матче 16-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3) и уступил лидерство в турнирной таблице «Зениту». Теперь «быки» отстают от петербургской команды на один балл.

«Думаю, «Краснодар» сломался эмоционально. Слишком высокое давление. Это вопрос опыта. У «Краснодара» его нет. 

Не думаю, что «Краснодар» выпадет из борьбы. Они будут бороться до конца за первое место. Других претендентов не вижу», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России подряд. «Краснодар» же ещё ни разу в своей истории этот трофей не выигрывал.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Валерий Овчинников ещё теги

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