Овчинников: «Краснодар» сломался эмоционально»

Известный российский тренер Валерий Овчинников высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в матче 16-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Уралу» (1:3) и уступил лидерство в турнирной таблице «Зениту». Теперь «быки» отстают от петербургской команды на один балл.

«Думаю, «Краснодар» сломался эмоционально. Слишком высокое давление. Это вопрос опыта. У «Краснодара» его нет.

Не думаю, что «Краснодар» выпадет из борьбы. Они будут бороться до конца за первое место. Других претендентов не вижу», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем пяти последних розыгрышей чемпионата России подряд. «Краснодар» же ещё ни разу в своей истории этот трофей не выигрывал.