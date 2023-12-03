«Краснодар» снова ведёт в матче с «Оренбургом»

В 17-м туре Премьер-лиги «Краснодар» принимает «Оренбург». «Быки» выиграли первый тайм после удара Эдуарда Сперцяна с 11-метровой отметки, но сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет ударом головой. Перед заключительным 15-минутным отрезком впереди снова команда Владимира Ивича. Краснодарцы разыграли угловой, Хуниор Алонсо доставил мяч в центр штрафной, и Ильзат Ахметов головой переправил его в сетку ворот.

2:1, «Краснодар» снова выходит на первое место в онлайн-таблице. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.