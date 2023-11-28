Агент высказался о возможном уходе Кади Боржеса из «Краснодра»

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о будущем бразильского футболиста.

Агент не стал исключать, что уже грядущей зимой Кади может покинуть свой нынешний клуб.

«Может ли Кади покинуть «Краснодар» зимой? Ничего не знаю. Спросите это у «Краснодара», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, бразилец перешёл в «Краснодар» в январе нынешнего года из «Карабаха». В составе «быков» 27-летний Кади успел провести 32 матча, в которых сумел забить семь голов и отдать две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 3,5 миллиона евро.