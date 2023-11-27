Булыкин: «Краснодара» не будет даже в тройке призёров»

Бывший игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«В конце чемпионата «Краснодара» не будет даже в тройке призеров. Но до зимней паузы в сезоне кубанцы там удержатся», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

По мнению эксперта, весной столичные клубы подтянутся и обойдут «Краснодар» и «Крылья Советов».

После окончания 16-го тура «быки» упустили свое лидерство в чемпионате России, проиграв «Уралу» (1:3). Напомним, команда Владимира Ивича возглавляла таблицу с 3-го тура. Новым лидером стал «Зенит», который опередил «Краснодар» на один балл.