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Булыкин: «Краснодара» не будет даже в тройке призёров»

27 Ноября 2023 • 19:13 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
03.12 16:30

Бывший игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«В конце чемпионата «Краснодара» не будет даже в тройке призеров. Но до зимней паузы в сезоне кубанцы там удержатся», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

По мнению эксперта, весной столичные клубы подтянутся и обойдут «Краснодар» и «Крылья Советов».

После окончания 16-го тура «быки» упустили свое лидерство в чемпионате России, проиграв «Уралу» (1:3). Напомним, команда Владимира Ивича возглавляла таблицу с 3-го тура. Новым лидером стал «Зенит», который опередил «Краснодар» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
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