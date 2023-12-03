Ивич: «Определённо, Кордоба будет отвечать перед командой»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич для «Матч ТВ» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Первый вопрос про Джона Кордобу. Ваша реакция на его поступок и дисквалификацию?

- Конечно, нехорошо то, то Джон сделал после игры. Никто из нас не рад тому, что он сделал. Определенно, он будет отвечать перед командой.

- Сегодня от Александра Кокшарова требуется дублировать функции Джона на поле, или «Краснодар» с этим форвардом будет играть по-другому?

- В плане дублирования Джона - нет. По-моему, это неправильно в футболе дублировать игрока. У каждого футболиста есть свое качество, свои способности. Мы сегодня Кокшарова будем использовать именно так, как надо, будем использовать его индивидуальные качества ради победы.

- Сегодня в стартовом составе не Кривцов, как в прошлом матче. С чем связано это изменение?

- Это тактическое решение.