Рапопорт: «Неготовность «Краснодара» огорчает — хочется, чтобы борьба за чемпионство шла до конца»

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт выразил уверенность в том, что «сине-бело-голубые» сумеют стать чемпионами в шестой раз подряд.

Напомним, вчера, 26 ноября, главный конкурент «Зенита» по турнирной таблице РПЛ «Краснодар» уступил «Уралу» (1:3), пропустив вперёд себя команду из Санкт-Петербурга.

«Я говорил не раз и ещё раз повторю: при всём уважении к «Краснодару» и Сергею Галицкому, они пока психологически не готовы выиграть турнир. Конечно, эта неготовность «Краснодара» огорчает — хочется, чтобы борьба за чемпионство шла до конца», — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».

После 16 туров чемпионата России «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо», которое отстаёт от «сине-бело-голубых» на пять баллов.