Оганесян считает, что «Оренбург» мог обыграть «Краснодар»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

По мнению футболиста, «Оренбург» провёл хороший матч и имел возможность добиться в этой встрече победы. При этом Оганесян отметил, что играть против лидера чемпионата было непросто.

«Мы здорово начали первый тайм, показывали хорошую игру, но чуть не дотерпели и пропустили уже перед самым перерывом. Второй тайм начали агрессивно, забили мяч. Потом мы владели инициативой, считаю, что могли и обыграть «Краснодар», — цитирует Оганесяна «РБ Спорт».

В 17 турах РПЛ «Оренбург» набрал 14 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Свой заключительный матч в текущем году южноуральцы проведут 10 декабря против «Сочи».