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Гаджиев: «Дисквалификация Кордобы будет ударом для «Краснодара»

27 Ноября 2023 • 14:38 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
03.12 16:30

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о поступке нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).

Напомним, после финального свистка колумбийский футболист показал неприличный жест арбитру Варанцо Петросяну. Теперь Кордобе грозит дисквалификация на четыре матча.

«Безусловно, дисквалификация Кордобы будет ударом для команды: он является одним из лучших игроков нашего чемпионата и находится в числе лидеров краснодарцев. Но вне зависимости от ситуации надо стараться держать себя в руках», — приводит слова Гаджиева RT.

В нынешнем сезоне 30-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 20 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Гаджи Гаджиев Джон Кордоба ещё теги

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