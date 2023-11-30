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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кордоба получил дисквалификацию за оскорбительный жест в адрес судьи

30 Ноября 2023 • 15:18 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
03.12 16:30

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил дисквалификацию за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес судьи. Как известно, после поражения от «Урала» (1:3) Кордоба посмотрел в сторону арбитра и приложил руки к области паха.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Кордобу на три матча Премьер-лиги. Ещё одну игру дисквалификации колумбиец получил условно.

Таким образом, Кордоба пропустит матчи против «Оренбурга» (3 декабря), ЦСКА (10 декабря) и «Рубина» (март).

«Краснодар» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на один балл.

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