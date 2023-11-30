​Кордоба получил дисквалификацию за оскорбительный жест в адрес судьи

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил дисквалификацию за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес судьи. Как известно, после поражения от «Урала» (1:3) Кордоба посмотрел в сторону арбитра и приложил руки к области паха.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Кордобу на три матча Премьер-лиги. Ещё одну игру дисквалификации колумбиец получил условно.

Таким образом, Кордоба пропустит матчи против «Оренбурга» (3 декабря), ЦСКА (10 декабря) и «Рубина» (март).

«Краснодар» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на один балл.