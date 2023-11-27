Непомнящий: «Шансы на чемпионство у «Краснодара» ещё есть»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о поражении «Краснодара» от «Урала» (1:3) в матче 16-го тура РПЛ.

По мнению специалиста, южане не смогли справиться с давлением, которое на них свалилось из-за участия в чемпионской гонке. При этом Непомнящий считает, что шансы на титул у «быков» всё ещё остаются.

«Шансы на чемпионство у «Краснодара» ещё есть, последний матч перед зимним перерывом станет одним из определяющих. Ну и, безусловно, очень важно, какую работу проделает команда на зимних сборах, придут ли новички», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

После 16 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 32 очка. От первого «Зенита» «быки» сейчас отстают на один балл.