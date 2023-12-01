Деограсия заявил, что в «Оренбурге» нет травмированных

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о травмированных игроках своей команды. К счастью для болельщиков уральского клуба, их в «Оренбурге» сейчас просто нет.

«Постараемся прибыть в Краснодар как можно раньше, чтобы команда могла отдохнуть перед игрой и добыть важнейшие очки. У нас все хорошо, травм нет и все готовы играть», - говорит Деограсия пресс-службе «Оренбурга».

Напомним, в 17 туре РПЛ «Краснодар» будет встречаться с оренбургским клубом дома. Матч запланирован на воскресенье, 3 декабря. «Быки» потеряли первое место и с 32 баллами идут на второй строчке турнирной таблицы. «Оренбург» борется за выживание и с 14 очками идёт на 13-м месте турнирной таблицы – в зоне стыковых матчей.