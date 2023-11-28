Тормена: Сделаю всё, чтобы быть готовым к игре с «Оренбургом»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал о своём состоянии после столкновения с Матвеем Сафоновым в матче с «Уралом».

«К сожалению, я повредил часть лица, которая очень чувствительна к ударам. Мне нужно было наложить 4 шва, часть очень опухла, но со мной все в порядке», — приводит слова Тормены журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.

Футболист добавил, что в ближайшее время его ждет еще одно обследование, но если участие в предстоящем матче будет зависеть от него, то он сделает все, чтобы появиться на поле.

3 декабря «Краснодар» встретится с «Оренбургом» в рамках 17-го тура чемпионата России. Начало поединка — в 16:30 по московскому времени.