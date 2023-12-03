«Краснодар» переборол «Оренбург», выкарабкавшись на первую строчку в РПЛ

«Краснодар» и «Оренбург» встретились в рамках чемпионата России по футболу. Матч 17-го тура РПЛ состоялся 3 декабря на стадионе «Краснодар».

Отличная для футбола погода встретила в Краснодаре местную команду и «Оренбург». И не стали они разочаровывать болельщиков, начав с места в карьер. А веселее играли гости. Башич отпасовал в штрафную площадь на ход Оганесяну, который в борьбе с Алонсо метров с двенадцати пробил в ближний угол – Сафонов сыграл надёжно. «Краснодар» опешил от такой дерзости, прижав соперника к воротам.

Батчи сделал пас на линию штрафной площади нашёл Сперцяна, тот из-под Сивакова зарядил в нижний угол – Кеняйкин с трудом отвёл угрозу. «Оренбург» тоже решил разжать пружину, сверкнул Лукас Вера. Аргентинец взял мяч у души штрафной площади, развернулся ловко, пальнул в уголок, но Сафонов и тут парировал. «Краснодар» уколол комбинацией: Батчи закинул мяч на дальнюю штангу на Волкова, который головой сбросил снаряд на Кокшаров. Молодому форварду помешал пробить Баньяц.

К концу тайма «быки» нарастили давление, всё-таки открыв счёт. Олусегун после передачи Кокшарова убежал от Гогличидзе, вышел на рандеву с голкипером, но в нигерийца откровенно врезался Кеняйкин, завершив атаку. Арбитр подбежал, моментально указал на «точку» и выписал жёлтую карточку голкиперу. Эдуард Сперцян реализовал пенальти уверенно, пробив аккуратно в угол ворот – 1:0.

Преимущество в счёте однако держалось совсем недолго. Пять минут прошло со второго тайма, Башич на чужой половине поля совершил отбор и сделал пас налево. Лукас Вера оттуда подал в штрафную на Оганесяна, а Степан метров с шести неотразимо пробил в правый от голкипера угол – 1:1. После равного счёта случилось затишье. Команды кололи друг друга аккуратно, моменты почти не возникали.

Задумались уже болельщики «Краснодара» об очередной потере очков, но концовка у команды удалась. В довольно простой атаке Алонсо подобрал мяч на левом фланге и подал в штрафную площадь точно на голову Ахметову, который метров с восьми неотразимо пробил в правый нижний от вратаря угол. Кеняйкин тут не дотянулся – 2:1. «Оренбург», кстати, рук не опустил. Деограсия вообще взбодрил игру тройной заменой, выпустив Ковалёв, Михайлова, Куэро.

У «Оренбурга» даже ударов в створ ворот накопилось в итоге больше, но «Краснодар» победу удержал без особого труда и три очка набрал. А поскольку матч «Зенита» перенесли на полчаса, то «быки» ещё и на первую строчку успели вырваться. И вполне могут там остаться.