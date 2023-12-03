«Краснодар» забил «Оренбургу» с пенальти и стал лидером Премьер-лиги

В эти минуты «Краснодар» и «Оренбург» завершили первый тайм матча 17-го тура Премьер-лиги. В одной из последних атак стартовой 45-минутки Олакунле Олусегун оказался один на один с голкипером после проникающего паса и был сбит с ног - пенальти. Эдуард Сперцян вызвался пробить 11-метровый и нанес очень точный удар по воротам. Счет стал 1:0 в пользу «быков». Этот результат позволяет краснодарцам выйти на чистое первое место, так как «Зенит» в онлайн-таблице проигрывает два очка. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.