В эти минуты «Краснодар» и «Оренбург» завершили первый тайм матча 17-го тура Премьер-лиги. В одной из последних атак стартовой 45-минутки Олакунле Олусегун оказался один на один с голкипером после проникающего паса и был сбит с ног - пенальти. Эдуард Сперцян вызвался пробить 11-метровый и нанес очень точный удар по воротам. Счет стал 1:0 в пользу «быков». Этот результат позволяет краснодарцам выйти на чистое первое место, так как «Зенит» в онлайн-таблице проигрывает два очка. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Краснодар» забил «Оренбургу» с пенальти и стал лидером Премьер-лиги
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