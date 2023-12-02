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«Краснодар» вернёт лидерство, «Спартак» одолеет «Ахмат» в Грозном — прогноз Ловчева на 17-й тур РПЛ

02 Декабря 2023 • 15:24 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
1 1.60 X 4.50 2 5.40
03.12 16:30

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился прогнозом на все матчи 17-го тура Российской премьер-лиги.

По мнению эксперта, «Краснодар» уверенно обыграет «Оренбург», «Зенит» потеряет очки в игре с «Локомотивом», а «Спартак» разберется с «Ахматом». Полностью прогноз Ловчева, который он оставил в своем телеграм-канале, выглядит следующим образом:

  • «Факел» – «Балтика» — 2:0
  • «Сочи» – «Крылья Советов» — 1:2
  • «Пари НН» – «Урал» — 1:0
  • ЦСКА – «Ростов» — 2:1
  • «Краснодар» – «Оренбург» — 2:0
  • «Локомотив» – «Зенит» — 1:1
  • «Ахмат» – «Спартак» — 0:2
  • «Динамо» – «Рубин» — 2:1

Следить за событиями всех матчей можно на спортивном портале LiveResult.

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