«Краснодар» вернёт лидерство, «Спартак» одолеет «Ахмат» в Грозном — прогноз Ловчева на 17-й тур РПЛ

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился прогнозом на все матчи 17-го тура Российской премьер-лиги.
По мнению эксперта, «Краснодар» уверенно обыграет «Оренбург», «Зенит» потеряет очки в игре с «Локомотивом», а «Спартак» разберется с «Ахматом». Полностью прогноз Ловчева, который он оставил в своем телеграм-канале, выглядит следующим образом:
- «Факел» – «Балтика» — 2:0
- «Сочи» – «Крылья Советов» — 1:2
- «Пари НН» – «Урал» — 1:0
- ЦСКА – «Ростов» — 2:1
- «Краснодар» – «Оренбург» — 2:0
- «Локомотив» – «Зенит» — 1:1
- «Ахмат» – «Спартак» — 0:2
- «Динамо» – «Рубин» — 2:1
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