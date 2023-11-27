Агент Тормены рассказал о состоянии защитника

Агент защитника «Краснодара» Витора Тормены Рафаэль Норманд высказался о состоянии своего клиента.

Напомним, что вчера, 26 ноября, бразилец в конце первого тайма матча 16-го тура Российской премьер-лиги против «Урала» (1:3) столкнулся с голкипером Матвеем Сафоновым и был вынужден покинуть поле.

«С Витором все в порядке, ничего серьезного. Думаю, через пару дней он будет готов. Все обошлось», - приводит слова Тормены «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

В следующем туре «быки» сыграют против «Оренбурга».