Камоцци: «Краснодар» сможет побороться с «Зенитом» за золото»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше чемпионата России.

После 16 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Краснодар» на одно очко. По мнению Камоцци, «быки» способны побороться с петербургской командой за золото.

«Конечно, «Краснодар» сможет побороться с «Зенитом» за золото. На данный момент это самые стабильные команды в лиге. А победит уже сильнейший», — цитирует Камоцци Metaratings.

Отметим, что «Зенит» является действующий чемпионом страны, а «Краснодар» пока ни разу в своей истории не выигрывал этот турнир.