Тарханов: «Отсутствие Кордобы — огромная потеря для «Краснодара»

Известный российский тренер Александр Тарханов отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на четыре игры за оскорбительный жест в адрес одного из судей матча 16-го тура РПЛ против «Урала» (1:3).

Специалист назвал колумбийца ключевым игроком команды, отсутствие которого станет для «быков» серьёзной потерей.

«Думаю, «Краснодар» и без Кордобы обыграет «Оренбург», но с ЦСКА могут быть проблемы. Но я бы с удовольствием посмотрел бы на Кокшарова в атаке. Парень талантливый, ему есть что доказывать», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Кордоба провёл за «Краснодар» 20 встреч, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Свой ближайший матч «быки» проведут сегодня, 3 декабря, против «Оренбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.