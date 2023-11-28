Михайлов точно не уйдёт из «Оренбурга» раньше конца аренды

Молодой полузащитник Ярослав Михайлов точно не уйдёт из «Оренбурга» раньше завершения срока аренды. Об этом рассказал его агент Василий Голяна.

«До лета Ярослав будет в «Оренбурге». Уже летом будем вместе с «Зенитом» решать вопрос о его будущем», - говорит Голяна «Спорту День за Днём».

Михайлов в текущем сезоне – игрок ротации «Оренбурга». В его активе 16 матчей, шесть из которых – в рамках Кубка России. Результативных действий у полузащитника не набралось.

В сентябре 2023 года Михайлов перебрался из «Пари НН» - в «Зенит», сумма трансфера составила 830 тыс. евро. После Ярослав был отдан в аренду оренбуржцам.