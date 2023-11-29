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Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы работаем над переходом Хорди Томпсона»

29 Ноября 2023 • 11:30 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
03.12 16:30

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании контракта с нападающим «Коло-Коло» Хорди Томпсоном.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» намерен взять 19-летнего чилийца в аренду с правом выкупа.

«Конкретных цифр я назвать не могу, но мы работаем над переходом Хорди Томпсона в «Оренбург» этой зимой. Пока нами рассматривается аренда футболиста до конца сезона, а дальше — посмотрим», — цитирует Андреева Sport24.

В нынешнем сезоне Томпсон провёл за «Коло-Коло» 27 игр, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 800 тысяч евро.

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Коло-Коло Оренбург Дмитрий Андреев трансферы футбола - зима 2024 Хорди Томпсон ещё теги

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