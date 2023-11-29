Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Мы работаем над переходом Хорди Томпсона»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном подписании контракта с нападающим «Коло-Коло» Хорди Томпсоном.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» намерен взять 19-летнего чилийца в аренду с правом выкупа.

«Конкретных цифр я назвать не могу, но мы работаем над переходом Хорди Томпсона в «Оренбург» этой зимой. Пока нами рассматривается аренда футболиста до конца сезона, а дальше — посмотрим», — цитирует Андреева Sport24.

В нынешнем сезоне Томпсон провёл за «Коло-Коло» 27 игр, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 800 тысяч евро.