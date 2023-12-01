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Пономарёв: «Краснодар» возьмёт три очка у «Оренбурга» всеми правдами и неправдами» эксклюзив

01 Декабря 2023 • 18:15 Комментировать
Краснодар
...
Оренбург
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03.12 16:30

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей очередного тура РПЛ.

- ЦСКА примет «Ростов». Не сомневаетесь в победе «армейцев»?

- Да. «Ростов» - неплохая команда и у себя дома сыграла с ЦСКА хорошо. Были моменты. Но все равно ЦСКА будет фаворитом, и он выиграет. Деваться команде Федотова уже некуда. Нельзя даже вничью играть. Ребята сами это понимают.

- «Краснодар» примет «Оренбург». Если «быки» снова потеряют очки, как в последнем матче с «Уралом», будет очевидно, что у команды спад?

- Они возьмут три очка всеми правдами и неправдами. Я в этом уверен. Деваться им уже некуда.

- Без Кордобы у «Краснодара» будут проблемы впереди?

- Ничего страшного. Там есть другие интересные ребята. Кто угодно может забить. Лишь бы движение было. А если говорить в целом, борьба во втором круге будет серьезная с «Зенитом».

Елена Григорьевская

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