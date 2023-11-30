Агент исключил уход Кади из «Краснодара»

Агент Хелсио Роберто Алиск, который работает с хавбеком «Краснодара» Кади Боржесом, дал комментарий по поводу возможного ухода футболиста из клуба в зимнее трансферное окно.

«Кади отдаётся на 100% в каждом матче. Ему нравится Россия, и мы не планируем искать новый клуб зимой», - слова агента приводит Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Кади провёл за «Краснодар» 21 матч. В них футболист записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Ивича отстаёт на один зачётный балл.