Силкин: «Чтобы «Краснодару» бороться с «Зенитом», им нужны иностранцы такого же уровня»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о выступлениях «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Напомним, в матче 16-го тура РПЛ «быки» уступили «Уралу» (1:3). На данный момент екатеринбургская команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от первого «Зенита» на одно очко.

«У «Краснодара» сейчас небольшой спад, но играют-то они нормально. Им нужно усиление: чтобы бороться с «Зенитом», им нужны иностранцы такого же уровня. Все шансы у команды Ивича на чемпионство ещё есть, но зимой нужно усиливаться», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Свой следующий матч в рамках РПЛ «Краснодар» проведёт 3 декабря против «Оренбурга».