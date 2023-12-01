Балахнин: «Краснодар» находится на периоде какого-то слома»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей очередного тура РПЛ.

- «Краснодар» примет «Оренбург». Если «быки» снова потеряют очки, как в последнем матче с«Уралом», будет очевидно, что у команды спад?

- Надо игру смотреть, в каком состоянии южане. Если они будут играть хорошо, тогда нет спада. Кажется, что команда находится на периоде какого-то слома. Я думаю, что до перерыва «быки» дотянут.

- Даже без дисквалифицированного Кордобы?

- Даже без него. У них есть футболисты и ресурсы, чтобы сделать перестановку.

- ЦСКА пример «Ростов». Здесь не сомневаетесь в победе «армейцев»?

- Не сказал бы, что тут результат очевиден. Последний матч на Кубок особо информации не дал, потому что все готовились к матчу чемпионата. Понятно, что очки нужны обоим соперникам. У всех свои задачи, поэтому и те, и другие будут выжимать максимум из оставшихся матчей.

Елена Григорьевская